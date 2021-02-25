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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
25 02 2021 10:53

NASA показало Марс у знімку в 360 градусів

Фотографії зроблені за допомогою навігаційної камери апарата Mastcam-Z
Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) опублікувало панорамну світлину у 360 градусів з Марса, яку зробив марсохід Perseverance ("Наполегливість").
NASA показало Марс у знімку в 360 градусів Фото: з вільних джерел

Панорамний знімок у 360 градусів був "склеєний" завдяки 142 окремим світлинам, повідомляє "Укрінформ".

Фотографії зроблені за допомогою навігаційної камери апарата Mastcam-Z. Вона розташована на верхівці космічного робота Perseverance та може робити не тільки панорамні кольорові фото на поверхні Марса, а й світлини у 3D.

Фото: NASA

Зазначається, що камери на марсоході допоможуть вченим оцінити геологічну історію та атмосферні умови кратера Джезеро, а також визначити, які породи каміння можна буде зібрати для можливого повернення на Землю в майбутньому.

Нагадаємо, що Perseverance надіслав на Землю перше відео та аудіо з Марсу

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