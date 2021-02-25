ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОНаціональне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) опублікувало панорамну світлину у 360 градусів з Марса, яку зробив марсохід Perseverance ("Наполегливість").Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
25 02 2021 10:53
NASA показало Марс у знімку в 360 градусів
Фотографії зроблені за допомогою навігаційної камери апарата Mastcam-Z
Фото: з вільних джерел
Панорамний знімок у 360 градусів був "склеєний" завдяки 142 окремим світлинам, повідомляє "Укрінформ".
Фотографії зроблені за допомогою навігаційної камери апарата Mastcam-Z. Вона розташована на верхівці космічного робота Perseverance та може робити не тільки панорамні кольорові фото на поверхні Марса, а й світлини у 3D.
Фото: NASA
Зазначається, що камери на марсоході допоможуть вченим оцінити геологічну історію та атмосферні умови кратера Джезеро, а також визначити, які породи каміння можна буде зібрати для можливого повернення на Землю в майбутньому.
Нагадаємо, що Perseverance надіслав на Землю перше відео та аудіо з Марсу
Читайте новини також російською мовою.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- SpaceX випробувала двигуни прототипу корабля для космічних подорожей
- Китайський зонд вийшов на паркувальну орбіту Марса
- Perseverance надіслав на Землю перше відео та аудіо з Марсу
- SpaceX вперше відправить у космос людину з протезованою частиною тіла
- Космічний апарат NASA сьогодні приземлиться на Марс
- Супутниковий інтернет Маска може невдовзі з’явитись в Україні
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар