Perseverance надіслав на Землю перше відео та аудіо з Марсу

Марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance (Наполегливість), який 18 лютого здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса, надіслав на Землю своє перше відео.

О 21:00 NASA провела прес-конференцію, в рамках якої поділилася першими відео і новими знімками з Марса, зробленими ровером Perseverance, повідомляє "Економічна правда". Загалом апарат вже передав понад 30 гігабайт інформації.

У той час як попередні марсіанські місії відправляли на Землю відео, які насправді були набором зображень, Perseverance обладнаний камерами і мікрофонами з можливістю безперервного запису. Всього у марсохода 23 камери, які підтримують масштабування і реалістичну передачу кольору, та 2 мікрофони.

Станом на 21:10 22 лютого Perseverance надіслав вже понад 20 000 фото.

В NASA також повідомили, що всі системи Perseverance працюють нормально. Зазначається, що швидкість пересування Perseverance близько 200 метрів за добу.

Фото: NASA

Perseverance, який покинув Землю 30 липня минулого року, 18 лютого о 22:44 за київським часом здійснив вдалу посадку в 45-кілометровий кратер Єзеро на західній околиці рівнини Ісіди в північній півкулі Марса. Згодом він надіслав на Землю перші ФОТО. Сигнал про це за 11 хвилин 22 секунди подолав близько 200 мільйонів кілометрів та досяг Лабораторії реактивного руху NASA, яка розташована поблизу Лос-Анджелеса, США о 22:55. За понад 6 місяців польоту Perseverance подолав 470 мільйонів кілометрів. Етап зниження та посадки ровера у NASA назвають "сім хвилин жаху", оскільки саме стільки часу необхідно модулю для входження в атмосферу Червоної планети, коригування траєкторії, відкриття парашуту та посадки. U.S. Geological Survey склали інтерактивну карту місця посадки Perseverance. Це 45-кілометровий кратер Єзеро на західній околиці рівнини Ісіди в північній півкулі Марса. Вважається, що 3,5-3,9 мільярда років тому там розташовувалися дельта річки і озеро. На борту ровера поміж наукових інструментів та моделі вертольота є три флешки з 11-ма мільйона імен жителів Землі, зокрема і 75 000 українців. Зареєструйтесь та відправте своє ім'я на Марс з наступною місією.

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