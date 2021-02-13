Китайський зонд показав, як виглядає Марс з орбіти

На поверхні Марса "Тяньвень-1" має пропрацювати не менше 90 марсіанських днів

Китайське національне космічне управління показало відео, зняте зондом "Тяньвень-1" на орбіті Марса.

Зонд зафільмував поверхню Марсу, рухаючись від "сонячної" частини планети до її темного боку, повідомляє "Укрінформ". Камери на космічному апараті зафіксували його політ над Червоною планетою, частину крила апарата та невелику вібрацію зонда.

Китайський космічний зонд "Тяньвень-1" 10 лютого успішно вийшов на орбіту Марса.

Очікується, що посадка марсохода відбудеться приблизно в травні-червні, після чого розпочнуться наукові дослідження.

На поверхні Марса "Тяньвень-1" має пропрацювати не менше 90 марсіанських днів. Після закінчення цього терміну станція перейде на кругову орбіту і розгорне наукову програму тривалістю в один марсіанський рік.

Нагадаємо, що китайський космічний апарат, на борту якого знаходиться марсохід Tianwen-1, успішно вийшов на орбіту Марса, в той час як американський космічний модуль з марсоходом Perseverance від агентства NASA, як очікується, вже 18 лютого здійснить посадку на Червону планету.