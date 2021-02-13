Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Китайський зонд показав, як виглядає Марс з орбіти

На поверхні Марса "Тяньвень-1" має пропрацювати не менше 90 марсіанських днів
Китайське національне космічне управління показало відео, зняте зондом "Тяньвень-1" на орбіті Марса.
Китайський зонд показав, як виглядає Марс з орбіти Фото: з вільних джерел

Зонд зафільмував поверхню Марсу, рухаючись від "сонячної" частини планети до її темного боку, повідомляє "Укрінформ". Камери на космічному апараті зафіксували його політ над Червоною планетою, частину крила апарата та невелику вібрацію зонда.

Китайський космічний зонд "Тяньвень-1" 10 лютого успішно вийшов на орбіту Марса.

Очікується, що посадка марсохода відбудеться приблизно в травні-червні, після чого розпочнуться наукові дослідження.

На поверхні Марса "Тяньвень-1" має пропрацювати не менше 90 марсіанських днів. Після закінчення цього терміну станція перейде на кругову орбіту і розгорне наукову програму тривалістю в один марсіанський рік.

Нагадаємо, що китайський космічний апарат, на борту якого знаходиться марсохід Tianwen-1, успішно вийшов на орбіту Марса, в той час як американський космічний модуль з марсоходом Perseverance від агентства NASA, як очікується, вже 18 лютого здійснить посадку на Червону планету.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 02 2021 12:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зміни клімату могли спричинити появу коронавірусу, що призвів до пандемії COVID-19 - дослідження

Зміни клімату могли спричинити появу коронавірусу, що призвів до пандемії COVID-19 - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.