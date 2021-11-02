Два космічних апарати готуються до висадки на Марс

Китайський марсохід шукатиме сліди життя, а марсохід Perseverance шукатиме ознаки існування в минулому Марса мікробіологічних форм життя

Китайський космічний апарат, на борту якого знаходиться марсохід Tianwen-1, успішно вийшов на орбіту Марса, в той час як американський космічний модуль з марсоходом Perseverance від агентства NASA, як очікується, вже 18 лютого здійснить посадку на Червону планету.

Планується, що марсохід Tianwen-1, який був запущений 23 липня минулого року і подолав до орбіти Марса близько 475 мільйонів кілометрів, кілька місяців буде аналізувати поверхню Марса, після чого відбудеться спроба приземлення на поверхню Червоної планети, повідомляє "Економічна правда". Якщо посадка виявиться вдалою Китай стане другою країною в світі (після США), якій це вдалося.

Мета китайської місії полягає в тому, щоб знайти сліди життя на Марсі, а також вивчити можливості для його потенційної колонізації людиною.

Китайський марсохід оснащений мультиспектральними камерами для навігації і топографічної зйомки, радіолокаційною станцією підповерхневого зондування для дослідження геологічної будови Марса до 10-метрової глибини, приладом для аналізу хімічного складу грунту і пошуку біомолекул, а також детекторами магнітного поля і метеостанцією.

Китай став шостою країною (організацією) в світі, що вдало відправила космічні апарати на Марс, після США, СРСР, Індії, Європейського космічного агентства (ESA) та Еміратів (ОАЕ), космічний апарат яких досяг орбіти Марса на день раніше - 9 лютого.

Марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance (Наполегливість), який покинув Землю 30 липня 2020 року, 18 лютого здійснить посадку в північній півкулі Марса.

Місце посадки Perseverance - це 45-кілометровий кратер Єзеро на західній околиці рівнини Ісіди в північній півкулі Марса. Вважається, що 3,5-3,9 мільярда років тому там розташовувалися дельта річки і озеро.

Це вже буде дев’ята посадка апаратів NASA на Марс. Один із роверів - "Curiosity", місце посадки якого назвали на честь письменника Рея Бредбері, все ще активний. З моменту посадки у 2012 році він вже подолав 23 кілометри по поверхні планети.

Марсохід Perseverance шукатиме ознаки існування в минулому Марса мікробіологічних форм життя. Зокрема, він збере зразки грунту, а також вивчатиме клімат і погоду на планеті.

Крім цього, він доставить на Марс зразки матеріалів, з яких планують робити скафандри для висадки людей на поверхню Місяця і, в подальшому, Марса. Інженери перевірять, як на зразки вплине марсіанська середовище.

Повідомляється, що апарат укомплектований 23 спеціалізованими камерами, вдосконаленою навігаційною системою, екстремальною установкою, яка зможе зібрати зразки марсіанського повітря, а також - 2 мікрофони, завдяки яким людство зможе вперше почути, як звучить Марс.

Також вперше у складі місії на Марс буде безпілотник - 1,8-кілограмовий міні-гелікоптер Ingenuity ("Винахідливість").

До сих пір в рамках марсіанських місій не використовувалися апарати, здатні літати в атмосфері. За допомогою дрона планують відпрацювати технологію таких польотів.

Загальні витрати на створення марсохода і його запуск оцінюють в $ 2,1-2,7 мільярда.

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