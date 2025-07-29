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NASA і Роскосмос проведуть перші за 7 років переговори

29 липня 2025, 13:23
NASA і Роскосмос проведуть перші за 7 років переговори
Фото: з вільного доступу
Голови космічних агентств зустрінуться в Х’юстоні, щоб обговорити майбутнє МКС і спільні польоти.

Керівник "Роскосмосу" Дмитро Баканов прибув до США для зустрічі з керівництвом NASA - це перші особисті переговори між космічними агентствами з 2018 року.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Переговори пройдуть у Х’юстоні за участі тимчасового керівника NASA Шона Даффі. Сторони обговорять майбутнє Міжнародної космічної станції (МКС), продовження спільних польотів і підготовку до її безпечного зведення з орбіти.

Баканов також має намір зустрітися з екіпажем місії Crew Dragon, серед якого російський космонавт Олег Платонов. Запуск місії Crew-11 запланований на 31 липня з мису Канаверал, пише видання. 

Програмою візиту також передбачено відвідини Космічного центру імені Джонсона та переговори з компанією Boeing, зокрема щодо спільних проєктів у сфері космосу.

Остання зустріч керівників космічних агентств США та РФ відбулася 2018 року: тоді Дмитро Рогозін зустрічався з головою NASA Джимом Бріденстіном на Байконурі.

Восени ми також писали, що NASA закликає розслідувати інформацію про те, що Маск і путін регулярно спілкувалися

 
NASAроскосмос

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