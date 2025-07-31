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ПОЛІТИКА

Індійські держкомпанії припинили закупівлі російської нафти — Reuters

31 липня 2025, 16:19
Індійські держкомпанії припинили закупівлі російської нафти — Reuters
Фото: з вільних джерел
Додатковим фактором стала заява Дональда Трампа від 14 липня, в якій він пригрозив ввести 100% мита на імпорт з країн, що продовжують купувати нафту у росії.

Індійські державні нафтопереробні компанії минулого тижня припинили закупівлі російської нафти. Причиною такого рішення стали зменшення знижок на сировину та зростаючий політичний тиск з боку США.

Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, компанії Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum та Mangalore Refinery не робили нових замовлень на російську нафту. Це підтвердили чотири джерела, знайомі з ситуацією.

У зв’язку з цим індійські нафтопереробники переорієнтувалися на закупівлі на спотовому ринку. Основну увагу вони приділяють нафті з Близького Сходу та Західної Африки, зокрема сорту Abu Dhabi Murban.

Хоча приватні компанії Reliance і Nayara продовжують закуповувати російську нафту, саме державні підприємства контролюють понад 60% переробних потужностей Індії — приблизно 5,2 млн барелів на добу.

Додатковим фактором стала заява Дональда Трампа від 14 липня, в якій він пригрозив ввести 100% мита на імпорт з країн, що продовжують купувати нафту у росії. Це могло вплинути на позицію індійських держкомпаній.

Офіційні коментарі від представників компаній та Міністерства нафти Індії наразі відсутні. В умовах підвищених ризиків та зниження економічної вигоди російська нафта стала менш привабливою для державного сектору Індії.

ІндіясанкціїДональд ТрампНПЗнафта рф

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