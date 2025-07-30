Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп оголосив про санкції для Індії через імпорт російської нафти й озброєнь

30 липня 2025, 15:47
Трамп оголосив про санкції для Індії через імпорт російської нафти й озброєнь
Фото: ap.org
Президент США почав вводити тарифи проти партнерів росії.

Президент США Дональд Трамп заявив сьогодні, 30 липня, в соціальній мережі Truth Social, що запровадить 25% тариф проти Індії, хоча вона є "другом США".

"Пам’ятайте, хоча Індія є нашим другом, протягом багатьох років ми мали з нею відносно невеликі обсяги торгівлі, оскільки її мита надто високі — одні з найвищих у світі, а також тому, що вона запроваджує найжорсткіші й найнеприємніші нетарифні торговельні бар’єри серед усіх країн. Крім того, Індія завжди закуповувала більшість свого військового обладнання в росії і є найбільшим покупцем російських енергоносіїв разом із Китаєм — у той час, коли весь світ хоче, щоб росія припинила вбивства в Україні — усе це не добре!", — написав Трамп.

Трамп додав, що Індія сплачуватиме тариф у розмірі 25%, плюс штраф за вищезазначене, починаючи з першого серпня.

Нагадаємо, лише кілька тижнів тому президент США Дональд Трамп заявив, що введе проти росії 100% вторинні тарифи, якщо вона за 50 днів не укладе мирну угоду з Україною.

Учора, 29 липня, американський лідер зазначив, що дедлайн скорочується до 10 днів. За його словами, причин чекати більше немає, оскільки відповідь росії на його ультиматум уже очевидна.

війнаІндіясанкціїДональд Трампмитанафта рф

Останні матеріали

Корупційна угода, що стоїть за катастрофою в Газі. Нетаньягу хоче залишитися при владі – The Atlantic
Політика
Корупційна угода, що стоїть за катастрофою в Газі. Нетаньягу хоче залишитися при владі – The Atlantic
Переклад iPress – 30 липня 2025, 13:00
Гроші, секс і буддійський монах. Керівник знаменитого китайського храму Шаолінь перебуває під слідством – CNN
Cуспільство
Гроші, секс і буддійський монах. Керівник знаменитого китайського храму Шаолінь перебуває під слідством – CNN
Переклад iPress – 30 липня 2025, 11:53
Огляд тижня. росіяни більш як втричі збільшили інтенсивність авіаударів у районі Покровська – Дональд Гілл
Cуспільство
Огляд тижня. росіяни більш як втричі збільшили інтенсивність авіаударів у районі Покровська – Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 липня 2025, 09:07
Золото, діаманти та кров. путін створює африканський плацдарм для війни проти Заходу – Майкл Альбанезе
Політика
Золото, діаманти та кров. путін створює африканський плацдарм для війни проти Заходу – Майкл Альбанезе
Переклад iPress – 29 липня 2025, 13:29
російські туристи знову масово повертаються до Європи. З-поміж шанувальників російських грошей лідирують Італія та Франція – The Telegraph
Політика
російські туристи знову масово повертаються до Європи. З-поміж шанувальників російських грошей лідирують Італія та Франція – The Telegraph
Переклад iPress – 29 липня 2025, 11:25
Огляд тижня. Підрозділи, які займаються належною підготовкою своїх воїнів, демонструють вражаючі результати – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Огляд тижня. Підрозділи, які займаються належною підготовкою своїх воїнів, демонструють вражаючі результати – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 29 липня 2025, 07:20
Україна має виграти. Уроки української війни проти росії для Заходу та Китаю – Мік Раян
Політика
Україна має виграти. Уроки української війни проти росії для Заходу та Китаю – Мік Раян
Переклад iPress – 28 липня 2025, 14:45
кремль працював на Трампа. Ґаббард і Білий дім брешуть про втручання росії у вибори 2016 року – NBC News
Політика
кремль працював на Трампа. Ґаббард і Білий дім брешуть про втручання росії у вибори 2016 року – NBC News
Переклад iPress – 28 липня 2025, 11:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється