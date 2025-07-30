Трамп оголосив про санкції для Індії через імпорт російської нафти й озброєнь

Президент США почав вводити тарифи проти партнерів росії.

Президент США Дональд Трамп заявив сьогодні, 30 липня, в соціальній мережі Truth Social, що запровадить 25% тариф проти Індії, хоча вона є "другом США".

"Пам’ятайте, хоча Індія є нашим другом, протягом багатьох років ми мали з нею відносно невеликі обсяги торгівлі, оскільки її мита надто високі — одні з найвищих у світі, а також тому, що вона запроваджує найжорсткіші й найнеприємніші нетарифні торговельні бар’єри серед усіх країн. Крім того, Індія завжди закуповувала більшість свого військового обладнання в росії і є найбільшим покупцем російських енергоносіїв разом із Китаєм — у той час, коли весь світ хоче, щоб росія припинила вбивства в Україні — усе це не добре!", — написав Трамп.

Трамп додав, що Індія сплачуватиме тариф у розмірі 25%, плюс штраф за вищезазначене, починаючи з першого серпня.

Нагадаємо, лише кілька тижнів тому президент США Дональд Трамп заявив, що введе проти росії 100% вторинні тарифи, якщо вона за 50 днів не укладе мирну угоду з Україною.

Учора, 29 липня, американський лідер зазначив, що дедлайн скорочується до 10 днів. За його словами, причин чекати більше немає, оскільки відповідь росії на його ультиматум уже очевидна.