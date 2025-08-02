Індійський гігант змінив постачальників нафти з ОАЕ і США

Сталося це через тиск Заходу.

Найбільший нафтопереробний завод Індії і державна компанія Indian Oil придбав мільйони барелів сирої нафти зі США та Об’єднаних Арабських Еміратів на тлі тиску з боку США та ЄС щодо скорочення закупівель у росії.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на анонімних трейдерів.

За словами джерел, Indian Oil нещодавно придбав щонайменше 5 млн барелів американської нафти та близько 2 млн барелів з Абу-Дабі. Ці закупівлі були як масштабними, так і здійсненими швидше, ніж зазвичай.

Раніше цього тижня, за даними Bloomberg, уряд Індії доручив державним нафтопереробним компаніям підготувати план диверсифікації імпорту, зменшивши залежність від російської нафти. Водночас офіційних заяв Indian Oil не зробила.

Однак The New York Times повідомляє з посиланням на індійських чиновників, що уряд Індії не змінює політику імпорту й надалі купуватиме дешеву російську нафту — попри тиск з боку адміністрації президента США Дональда Трампа. Один із чиновників уточнив, що жодних офіційних вказівок компаніям не надавали.

Індійські НПЗ опинилися під увагою Заходу після звинувачень з боку ЄС і США у сприянні РФ через купівлю нафти, яка згодом може опинятись у європейських країнах у вигляді переробленого пального.

Днями ми писали, що російська нафта зависла біля берегів Індії.