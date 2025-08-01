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ПОЛІТИКА

Bloomberg: російська нафта зависла біля берегів Індії

01 серпня 2025, 12:23
Bloomberg: російська нафта зависла біля берегів Індії
Фото: newinform.com
Судна наприкінці червня забрали вантажі з Приморська та Усть-Луги, де зазвичай завантажується флагманська російська нафта Urals.

Щонайменше чотири танкери з російською нафтою простоюють біля берегів Індії. Вони не можуть розвантажитися через відмову індійських НПЗ від нафти з рф.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними відстеження суден, танкери Achilles та Elyte зараз стоять на якорі поблизу міста Джамнагар. Судна наприкінці червня забрали вантажі з Приморська та Усть-Луги, де зазвичай завантажується флагманська російська нафта Urals. 

Вони мали розвантажитися 2 та 3 серпня. Танкери Achilles і Elyte мають вантажність близько 700 тисяч барелів кожен. Обидва танкери перебувають під санкціями ЄС та Великої Британії.

Два інші танкери, Destan та Horae, також простоюють біля індійського узбережжя з нафтою марки Urals. Танкери були завантажені в період з 24 червня по 1 липня, згідно з даними відстеження суден. 

Очікується, що Destan, на який накладено санкції ЄС та Британії, досягне порту Сікка найближчими днями. Horae, пункт призначення якого залишається невідомим, не підпадає під санкції ЄС, Британії чи США. Пункти призначення танкерів можуть змінитися.

Нагадаємо, індійські державні нафтопереробні компанії минулого тижня припинили закупівлі російської нафти. Причиною такого рішення стали зменшення знижок на сировину та зростаючий політичний тиск з боку США.

Індіясанкціїнафта рф

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