Індійський регулятор виявив десятки порушень у Air India після авіакатастрофи

Air India пообіцяла виправити ситуацію, але регулятори вже неодноразово попереджали авіаперевізника.

Індійський авіаційний регулятор виявив 51 порушення правил безпеки у роботі авіакомпанії Air India, чий літак зазнав катастрофи в червні поблизу Ахмедабада. Внаслідок аварії загинуло 260 людей.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на урядовий звіт.

Серед порушень — недостатня підготовка пілотів, використання несертифікованих тренажерів, неякісне планування графіків, польоти без перевірки аварійного обладнання, затримки в заміні деталей двигунів, фальсифікація документації та порушення щодо умов праці екіпажу.

У звіті Головного управління цивільної авіації Індії зазначено, що з цих порушень:

7 класифіковані як серйозні (першого рівня) і мають бути усунуті до 30 липня;

44 — менш серйозні, але системні.

Особливу увагу звернули на проблеми в підготовці екіпажів Boeing 787 і 777, а також використання симуляторів, які не відповідали стандартам. Виявлено випадки польотів із перевтомленим екіпажем, недостатньою кількістю бортпровідників, технічними несправностями й антисанітарією на борту.

Air India пообіцяла виправити ситуацію, але регулятори вже неодноразово попереджали авіаперевізника. У 2023 році компанія отримала найбільший штраф серед індійських авіаліній — $127 тисяч — за відсутність належної кількості кисню на міжнародних рейсах.

Нагадаємо, катастрофа сталася 12 червня. Літак Boeing 787 Dreamliner, що прямував до Лондона, розбився після вильоту з Ахмедабада, врізавшись у будівлю медичного коледжу. Загинула 241 людина на борту, зокрема 52 громадяни Великої Британії. Ще 19 людей загинули на землі, 67 отримали серйозні травми.

Також стало відомо, що протягом останніх шести місяців Air India отримала дев’ять офіційних попереджень. Індія відмовилася допустити представника ООН з авіаційної безпеки до розслідування катастрофи, а також критикувалася за затримки з аналізом даних чорних скриньок.