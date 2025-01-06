Індонезія офіційно приєдналася до БРІКС
Індонезія стала повноправним членом міжнародної організації БРІКС.
Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на Міністерство закордонних Справ Бразилії, яка цьогоріч головує в БРІКС.
В Бразилії заявили, що держави-члени схвалили вступ Індонезії одностайно.
"Маючи найбільше населення і найбільшу економіку в Південно-Східній Азії, Індонезія поділяє з іншими членами групи підтримку реформи інститутів глобального управління і робить позитивний внесок у поглиблення співпраці на Глобальному Півдні, що є пріоритетними темами для бразильського головування в БРІКС", - йдеться в офіційній заяві.
Індонезія, четверта за чисельністю населення країна світу. Вона і раніше висловлювала бажання приєднатися до БРІКС для зміцнення країн, що розвиваються, і просування інтересів так званого Глобального Півдня.
До БРІКС також входять Єгипет, Ефіопія, Іран, Об'єднані Арабські Емірати, росія, Індія, Китай і Південна Африка.
Цей блок - це міжнародна організація найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються.
Крім того, влітку Азербайджан подав заявку на вступ до БРІКС.