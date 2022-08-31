БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНайбільше зросли ціни на енергоносії (38,3% - що, втім, менше, ніж липневий показник 39,6%), продукти харчування, алкоголь і тютюн (10,6%)Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Інфляція у єврозоні досягла рекордних показників
Фото: afp.com
Індекс зростання споживчих цін у єврозоні в серпні 2022 року відносно серпня 2021 року може скласти рекордні 9,1%.
Такі попередні оцінки Євростат оприлюднив 31 серпня, повідомляє ЄП.
Інфляція у серпні очікувано становитиме 9,1%, тоді як у липні становила 8,9%, що також було історичним максимумом.
За категоріями, найбільше зросли ціни на енергоносії (38,3% - що, втім, менше, ніж липневий показник 39,6%), продукти харчування, алкоголь і тютюн (10,6%).
Нагадаємо, до єврозони входять Бельгія, Німеччина, Естонія, Ірландія, Греція, Іспанія, Франція, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Австрія, Португалія, Словаччина, Словенія та Фінляндія.
Як повідомляв iPress, курс євро наприкінці серпня впав до рекордно низького рівня за останні 20 років на тлі посилення енергетичної кризи в єврозоні.
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31 08 2022 14:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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