БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЄдина європейська валюта впала до рекордно низького рівня за останні 20 років на тлі посилення енергетичної кризи в єврозоні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Євро опустився до рекордно низького рівня за останні 20 років
Фото: з відкритих джерел
Про це пише Bloomberg.
Євро впав на 0,9% до 0,9951 долара, що нижче за попередній мінімум 2022 року в 0,9952.
Після падіння євро знову торгується на рівнях, які востаннє спостерігалися у 2002 році, лише за кілька років після появи валюти.
Європейська економіка зараз стикається з низкою серйозних проблем: вторгнення Росії в Україну призвели до зростання цін на енергію та продовольство, а сильна посуха посилила проблеми.
Раніше повідомлялося, що інфляція в єврозоні встановила новий історичний максимум у липні і пришвидшилася до 8,9%, порівняно з 2021 роком.
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23 08 2022 14:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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