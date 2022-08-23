Євро опустився до рекордно низького рівня за останні 20 років

Єдина європейська валюта впала до рекордно низького рівня за останні 20 років на тлі посилення енергетичної кризи в єврозоні.

Євро впав на 0,9% до 0,9951 долара, що нижче за попередній мінімум 2022 року в 0,9952.

Після падіння євро знову торгується на рівнях, які востаннє спостерігалися у 2002 році, лише за кілька років після появи валюти.

Європейська економіка зараз стикається з низкою серйозних проблем: вторгнення Росії в Україну призвели до зростання цін на енергію та продовольство, а сильна посуха посилила проблеми.

Раніше повідомлялося, що інфляція в єврозоні встановила новий історичний максимум у липні і пришвидшилася до 8,9%, порівняно з 2021 роком.