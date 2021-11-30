Інфляція у єврозоні в листопаді досягла рекордного рівня
Про це повідомляє DPA, пише "Економічна правда".
Найбільше зросли ціни на енергоносії - 27,4%, що й стало основним фактором такого зростання. На другому місці з компонентів - ціни на послуги (2,7%), неенергетичні промислові товари (2,4%), продукти, алкоголь і тютюнові вироби (2,2%).
Тенденція до прискорення інфляції триває вже багато місяців поспіль.
У жовтні інфляція у єврозоні досягла 4,1%, порівняно з жовтнем 2020 року. Останній раз перед тим вона перевищувала 4% у 2008 році.
Показник листопада - більш ніж удвічі вищий за встановлений Європейським центральним банком річний цільовий показник інфляції у 2%.
Нагадаємо, що інфляція в Німеччині прискорилася до максимуму за 28 років. Зростання цін на енергоносії призвело до того, що рівень інфляції в Німеччині в жовтні перевищив 4 відсотки - споживчі ціни зростали найшвидшими темпами з 1993 року.
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