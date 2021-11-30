Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Інфляція у єврозоні в листопаді досягла рекордного рівня

У жовтні інфляція у єврозоні досягла 4,1%, порівняно з жовтнем 2020 року
За попередніми оцінками Євростату, інфляція у єврозоні в листопаді 2021 року відносно показників листопада 2020 року досягла 4,9%, що є історично найвищим показником з 1997 року, відколи ведеться єдина статистика.
Інфляція у єврозоні в листопаді досягла рекордного рівня Фото: acf.ua

Про це повідомляє DPA, пише "Економічна правда".

Найбільше зросли ціни на енергоносії - 27,4%, що й стало основним фактором такого зростання. На другому місці з компонентів - ціни на послуги (2,7%), неенергетичні промислові товари (2,4%), продукти, алкоголь і тютюнові вироби (2,2%). 

Тенденція до прискорення інфляції триває вже багато місяців поспіль. 

У жовтні інфляція у єврозоні досягла 4,1%, порівняно з жовтнем 2020 року. Останній раз перед тим вона перевищувала 4% у 2008 році. 

Показник листопада - більш ніж удвічі вищий за встановлений Європейським центральним банком річний цільовий показник інфляції у 2%.

Нагадаємо, що інфляція в Німеччині прискорилася до максимуму за 28 років. Зростання цін на енергоносії призвело до того, що рівень інфляції в Німеччині в жовтні перевищив 4 відсотки - споживчі ціни зростали найшвидшими темпами з 1993 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 11 2021 16:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Зелені" вже не ті: чому виробників чистої електроенергії уже не так цікавить її продаж

"Зелені" вже не ті: чому виробників чистої електроенергії уже не так цікавить її продаж

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.