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Інфляція в Німеччині прискорилася до максимуму за 28 років

Уряд Німеччини очікує, що інфляція зросте до трьох відсотків за підсумком 2021 року, а потім знизиться в наступні роки
Зростання цін на енергоносії призвело до того, що рівень інфляції в Німеччині в жовтні перевищив 4 відсотки - споживчі ціни зростали найшвидшими темпами з 1993 року.
Інфляція в Німеччині прискорилася до максимуму за 28 років Фото: Економічна правда

Про це в четвер, 28 жовтня, повідомило статистичне відомство країни, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

Згідно з результатами попередніх розрахунків, ціни в Німеччині у жовтні 2021 року були на 4,6 відсотка вищими, ніж у жовтні 2020 року. 

Порівняно з вереснем ціни у жовтні цього року зросли на 0,5 відсотка. Найбільше ціни зросли на енергоносії - на 18,6 відсотка.

"Існує низка причин високих темпів інфляції з липня 2021 року, зокрема, ефект низької бази через низькі ціни у 2020 році", - йдеться у заяві відомства. 

Додатковими факторами росту інфляції стало запровадження в січні 2021 року податку на викиди вуглекислого газу, а також тимчасове зниження у зв'язку з пандемією ставки податку на додану вартість.

Уряд Німеччини очікує, що інфляція зросте до трьох відсотків за підсумком 2021 року, а потім знизиться в наступні роки.

Інфляція у 2021 році очікується на максимальному рівні з 1993 року, коли вона становила 4,5 відсотка.

Нагадаємо, що економіка Німеччини у другому кварталі 2020 року впала на 9,7% - цей показник є найгіршим від початку щоквартального підрахунку змін ВВП Німеччині у 1970 році

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29 10 2021 14:13
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