Німецька економіка демонструє найглибше з 1970 року падіння
Водночас ці дані вважаються оптимістичними, адже за попередніми оцінками економічне падіння в другому кварталі 2020 року очікувалося на рівні 10,1%, пише "Економічна правда".
Але падіння у 9,7% все одно є набагато гіршим показником, ніж на піку фінансової кризи у 2009 році, коли у першому кварталі того року німецька економіка скоротилася на 4,7%.
Також, як повідомляє статистичне відомство, збільшення державних витрат, спрямованих на боротьбу з наслідками економічної кризи, викликаної пандемією коронавірусу, призвело в Німеччині до бюджетного дефіциту в розмірі 3,2%, тоді як за аналогічний період минулого року був зафіксований профіцит бюджету в розмірі 2,7%.
У Destatis таке рекордне падіння пояснюють різким зниженням експорту та імпорту товарів і послуг, споживчих витрат громадян, а також інвестицій підприємств в обладнання через пандемію коронавірусу.
Нагадаємо, що Німеччина продовжить виплати бізнесу до грудня
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