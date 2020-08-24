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Коронакриза: Німеччина продовжить виплати бізнесу до грудня

У міністерстві також запевнили, що німецький бізнес активно користується пільговими умовами державних кредитних програм
Міністерство економіки Німеччини має намір подовжити до кінця року виплати допомоги малому та середньому бізнесу для компенсації збитків, спричинених пандемією COVID-19.
Коронакриза: Німеччина продовжить виплати бізнесу до грудня Фото: Інтерфакс

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє DW з посиланням на речницю мінекономіки ФРН. 

Планується, що фінансова допомога, виплата якої стартувала у липні, надаватиметься до грудня цього року. Максимальний розмір дотацій одному підприємству становить 150 тисяч євро.

У міністерстві також запевнили, що німецький бізнес активно користується пільговими умовами державних кредитних програм. До середини серпня надійшло 83 тисячі заявок і було погоджено виділення майже 45 мільярдів євро таких позик.

Як нагадує DW, у Німеччині для компенсації збитків бізнесу від епідемії коронавірусу було запроваджено безпрецедентну програму фінансової допомоги. Компенсацію у розмірі до 50 тисяч євро на місяць (максимум три місяці) можуть отримати малі та середні підприємства усіх галузей - як організації, так і фізичні особи. При цьому підприємство має засвідчити, що його обіг у місяць, на який воно запитує допомогу, впав на 40 або більше відсотків у порівнянні з цим самим місяцем 2019 року.

Загалом уряд Німеччини ухвалив пакет підтримки економіки обсягом 130 мільярдів євро.

Нагадаємо, що економіка єврозони увійшла в рецесію

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24 08 2020 12:12
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