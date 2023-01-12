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Інфляція в США знову йде на спад

12 січня 2023, 19:47
Інфляція в США знову йде на спад
Фото: UNSPLASH
Споживчі ціни в Сполучених Штатах знизились у грудні на тлі зниження цін на бензин та інші товари – це свідчить про те, що інфляція тепер має стійку тенденцію до зниження.
Так, індекс споживчих цін знизився на 0,1% минулого місяця після зростання на 0,1% в листопаді, повідомило в четвер Міністерство праці США.
 
Це було перше зниження ІСЦ з травня 2020 року, коли економіка відходила від першої хвилі заражень COVID-19.
 
 
У річному вимірі ІСЦ виріс на 6.5%. Це було найменшим зростанням з жовтня 2021 року і відбулося після зростання на 7,1% у листопаді.
 
Річний показник ІСЦ досяг піку в 9,1% у червні, що стало найбільшим зростанням з листопада 1981 року. Інфляція залишається значно вищою за цільовий показник ФРС у 2%.
 
"Ціновий тиск слабшає, оскільки найшвидший з 1980-х років цикл посилення грошово-кредитної політики центрального банку США стримує попит", – пише Reuters.
 
Ціни на бензин впали на 12,5% в грудні, згідно з даними Управління енергетичної інформації США.
 
Ціни на вживані легкові та вантажні автомобілі також знижуються, оскільки пропозиція автотранспорту покращується. Ажіотажний попит призвів до того, що у роздрібних торговців з'явилися надлишки товарів, що змушує їх пропонувати знижки на, наприклад, одяг і меблі.
 
Минулоріч ФРС підвищила облікову ставку на 425 базисних пунктів з майже нуля до діапазону 4,25%-4,50%, що є найвищим показником з кінця 2007-го. У грудні ФРС спрогнозувала як мінімум ще 75 базисних пунктів підвищення вартості запозичень до кінця поточного року.
 
СШАінфляція

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