Річна інфляція в Туреччині досягла нового 24-річного максимуму у вересні та становила 83,45%.

Про це повідомляє АР із посиланням на офіційні дані країни.



Статистичний інститут Туреччини повідомив, що споживчі ціни зросли на 3,08% порівняно з попереднім місяцем.



Експерти кажуть, що інфляція набагато вища за офіційну статистику, а незалежна група дослідження інфляції в понеділок оцінила річний показник на рівні 186,27%.

Минулого місяця центральний банк Туреччини провів чергове зниження процентної ставки, знизивши базову ставку до 12%, незважаючи на зростання цін, падіння ліри та незбалансований поточний рахунок.

Ліра втратила понад 50% своєї вартості стосовно долара США з того часу, як минулого року центральний банк почав знижувати ставки.



Вторгнення Росії в Україну та падіння курсу ліри спровокували інфляцію. Економісти кажуть, що зростання інфляції в Туреччині підживлюється переконанням президента Реджепа Таїпа Ердогана про те, що висока вартість запозичень веде до зростання цін, що суперечить усталеній економічній теорії.



Раніше повідомлялось, що Туреччина не приймає анексію росією українських територій.