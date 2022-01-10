Туреччина не приймає анексію росією українських територій
Про це йдеться у заяві, оприлюдненій МЗС країни.
"Туреччина не визнала анексію Криму росією на нелегітимному референдумі, проведеному 2014 року, і щоразу наголошувала на своїй твердій підтримці територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України. Відповідно до цієї позиції, яку ми зайняли у 2014 році, ми відкидаємо рішення росії анексувати Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області України", - заявляє Анкара.
Туреччина "не можемо прийняти це рішення, яке є грубим порушенням встановлених принципів міжнародного права", йдеться у заяві.
Туреччина підтримує вирішення війни на основі справедливого миру шляхом переговорів.
Нагадаємо, Україна офіційно повідомила Міжнародний суд ООН про порушення росією його наказу про тимчасові заходи у зв’язку зі спробою анексії чотирьох українських областей.
Раніше повідомлялось, що Європейський Союз ніколи не визнає незаконну анексію територій України та надаватиме країні підтримку доти, доки це буде потрібно.
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