Туреччина не приймає анексію росією українських територій

Туреччина відкидає рішення рф анексувати Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області України.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій МЗС країни.

"Туреччина не визнала анексію Криму росією на нелегітимному референдумі, проведеному 2014 року, і щоразу наголошувала на своїй твердій підтримці територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України. Відповідно до цієї позиції, яку ми зайняли у 2014 році, ми відкидаємо рішення росії анексувати Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області України", - заявляє Анкара.

Туреччина "не можемо прийняти це рішення, яке є грубим порушенням встановлених принципів міжнародного права", йдеться у заяві.

Туреччина підтримує вирішення війни на основі справедливого миру шляхом переговорів.

Нагадаємо, Україна офіційно повідомила Міжнародний суд ООН про порушення росією його наказу про тимчасові заходи у зв’язку зі спробою анексії чотирьох українських областей.

Раніше повідомлялось, що Європейський Союз ніколи не визнає незаконну анексію територій України та надаватиме країні підтримку доти, доки це буде потрібно.