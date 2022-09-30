ПОЛІТИКА НОВИНИЄвропейський Союз ніколи не визнає незаконну анексію територій України та надаватиме країні підтримку доти, доки це буде потрібно.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Незаконно анексовані росією території України ніколи не визнає Євросоюз
Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк і Луганськ – це Україна. ЄС не визнає і ніколи не визнає цю незаконну анексію. Ми посилюємо санкції проти росії і продовжуватимемо надавати рішучу підтримку Україні доти, доки буде потрібно
Фото: www.ednist.info
Про це йдеться у заяві представництва України в ЄС у Facebook.
"Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк і Луганськ – це Україна. ЄС не визнає і ніколи не визнає цю незаконну анексію. Ми посилюємо санкції проти росії і продовжуватимемо надавати рішучу підтримку Україні доти, доки буде потрібно", - заявили у представництві.
Нагадаємо, що 30 вересня путін підписав указ про "визнання незалежності" Херсонської та Запорізької областей. "Незалежність" "днр" та "лнр" була визнана ним 21 лютого, договір про їхній "захист" став приводом для початку повномасштабного вторгнення в Україну.
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30 09 2022 18:24 МЕДІА
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