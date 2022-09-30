Незаконно анексовані росією території України ніколи не визнає Євросоюз Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк і Луганськ – це Україна. ЄС не визнає і ніколи не визнає цю незаконну анексію. Ми посилюємо санкції проти росії і продовжуватимемо надавати рішучу підтримку Україні доти, доки буде потрібно

Європейський Союз ніколи не визнає незаконну анексію територій України та надаватиме країні підтримку доти, доки це буде потрібно.

Фото: www.ednist.info

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