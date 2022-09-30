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путін оголосив про "приєднання" захоплених територій України до складу росії

президент росії володимир путін підписав документи про "приєднання" до складу рф маріонеткових утворень "днр", "лнр", а також захоплених російською армією територій Херсонської та Запорізької областей України.
путін оголосив про "приєднання" захоплених територій України до складу росії Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє трансляція заходу в YouTube.
 
Офіційно документ називається договір про "прийняття до складу росії". Перед його підписанням відбулося розлоге 37-хвилинне звернення путіна, у якому він повторив основні тези поточної агресивної політики кремля. Запрошення до георгіївської зали великого кремлівського палацу, де проходить церемонія, отримали депутати держдуми, сенатори ради федерації, міністри, керівники регіонів.
 
Перед цим, у ніч на 30 вересня, президент росії підписав указ про «визнання незалежності» Херсонської та Запорізької областей України. "Незалежність" "днр" і "лнр" була визнана ним 21 лютого, договір про їх "захист" став приводом для початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.
 
24 лютого рф розпочала новий етап війни проти України – повномасштабне вторгнення. Загарбники обстрілюють та бомбардують міста і села України, вбивають мирне населення. Паралельно кремль посилює політичний режим усередині країни.
 
21 вересня в росії було оголошено мобілізацію. Після цього сотні тисяч росіян тікають з рф.
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30 09 2022 16:52
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