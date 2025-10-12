Ця співпраця та політичні рішення Берліна сприяли загостренню безпекової ситуації в регіоні.

Ексканцлер Німеччини Ангела Меркель мала значний вплив на процес надання технічної та стратегічної підтримки російській армії в період перед вторгненням у 2014 році.

Ці факти ставлять під сумнів вплив політики Берліна на безпекову ситуацію у Східній Європі перед початком російської агресії, пише журнал Spiegel

Незадовго до анексії Криму німецькі військові експерти навчали російських військових сучасним методам ведення бою, а оборонний концерн Rheinmetall планував мільярдний контракт із росією.

Спільно з урядом Німеччини концерн Rheinmetall розробляв симулятори, програмне забезпечення та обладнання для навчальних центрів російських військових. Очікувана вартість контракту сягала приблизно одного мільярда євро.

Ці навчальні центри, створені за німецьким зразком полігону Альтмарк, були орієнтовані на моделювання сучасних бойових сценаріїв. Їхнє основне завдання - підвищення ефективності стратегічної підготовки російських військових сил.

Окрім цього, у розслідуванні згадується рішення саміту НАТО в Бухаресті 2008 року, коли Україну та Грузію не включили до Плану дій щодо членства в Альянсі. Цей крок частково був спричинений позицією Берліна і особисто Ангели Меркель. Через кілька місяців після цього росія розпочала збройний конфлікт у Грузії. Політика співпраці з москвою, спрямована на стабілізацію регіону, фактично сприяла посиленню військового потенціалу рф і створила передумови для подій в Україні.

Сьогодні європейські лідери все частіше аналізують внутрішні суперечності в ЄС, які послабили єдність перед лицем російської агресії. Меркель у відповідь підкреслює, що її дипломатичні зусилля у 2021 році щодо переконання Кремля припинилися безуспішно, а внутрішні розбіжності в ЄС лише погіршили позиції союзу на міжнародній арені.