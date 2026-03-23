росія зупинила експорт нафти через дрони на Балтиці

Порти Приморськ і Усть-Луга тимчасово припинили роботу після пожежі на паливних терміналах.

російські балтійські порти Приморськ та Усть-Луга тимчасово припинили навантаження нафти та нафтопродуктів 22 березня після атаки безпілотників.

Про це інформує агенція Reuters, посилаючись на джерела в галузі.

Агентству не вдалося отримати коментар від компанії Транснєфть.

Порт Приморськ здатний перевалювати близько 1 млн барелів нафти та 300 тисяч барелів дизельного палива на добу, що робить його ключовим для експорту російського сорту Urals та низькосірчистого дизпалива Євро-5.

За даними джерел, у 2025 році перевалка низькосірчистого дизпалива склала близько 16,8 млн тонн.

Термінали порту Усть-Луга у 2025 році обробили понад 32,8 млн тонн нафтопродуктів для експорту.

Раніше влада Ленінградської області підтвердила атаку дронів на порти.

Пожежа у паливних резервуарах триває, що зупинило перевалку і загострило глобальний дефіцит нафти, посилюючи наслідки блокування Ормузької протоки через конфлікт США та Ізраїлю з Іраном.

Ленінградська область заявляє про масштабну атаку дронів.