Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія зупинила експорт нафти через дрони на Балтиці

23 березня 2026, 13:27
росія зупинила експорт нафти через дрони на Балтиці
Фото: порт Південний
Порти Приморськ і Усть-Луга тимчасово припинили роботу після пожежі на паливних терміналах.

російські балтійські порти Приморськ та Усть-Луга тимчасово припинили навантаження нафти та нафтопродуктів 22 березня після атаки безпілотників. 

Про це інформує агенція Reuters, посилаючись на джерела в галузі.

Агентству не вдалося отримати коментар від компанії Транснєфть.

Порт Приморськ здатний перевалювати близько 1 млн барелів нафти та 300 тисяч барелів дизельного палива на добу, що робить його ключовим для експорту російського сорту Urals та низькосірчистого дизпалива Євро-5. 

За даними джерел, у 2025 році перевалка низькосірчистого дизпалива склала близько 16,8 млн тонн.

Термінали порту Усть-Луга у 2025 році обробили понад 32,8 млн тонн нафтопродуктів для експорту.

Раніше влада Ленінградської області підтвердила атаку дронів на порти. 

Пожежа у паливних резервуарах триває, що зупинило перевалку і загострило глобальний дефіцит нафти, посилюючи наслідки блокування Ормузької протоки через конфлікт США та Ізраїлю з Іраном.

Зранку понеділка ми писали, що Ленінградська область заявляє про масштабну атаку дронів

 
Останні матеріали

ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Політика
ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Переклад iPress – 23 березня 2026, 14:56
Непочуті (знехтувані)
Політика
Політика
Політика
Політика
Політика
Політика
Політика
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється