Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ленінградська область заявляє про масштабну атаку дронів

23 березня 2026, 08:39
image: afp
Горить нафтовий порт Приморська.

У Ленінградській області рф заявили про одну з наймасштабніших атак безпілотників за останній час. 

Внаслідок ударів спалахнула пожежа в нафтовому порту Приморська, пишуть росЗМІ. 

За словами губернатора регіону Олександра Дрозденка, атака тривала з вечора 22 березня.

російські сили ППО та радіоелектронної боротьби нібито знищили щонайменше 35 дронів, а згодом їхня кількість, за оновленими даними, перевищила 50.

Унаслідок атаки в порту Приморська було пошкоджено резервуар із паливом, що спричинило загоряння. Персонал об’єкта евакуювали, на місці тривають роботи з ліквідації пожежі.

Порт Приморська є найбільшим нафтовим терміналом росії на Балтійському морі та ключовим вузлом Балтійської трубопровідної системи, що забезпечує експорт нафти.

Водночас російські Telegram-канали повідомляли й про інші інциденти в регіоні. Зокрема, за даними каналу Astra, одна з ракет російської ППО вибухнула поблизу військового підприємства “ВИСКОМ” у Гатчині. Завод входить до оборонно-промислового комплексу рф і спеціалізується на розробці озброєння та вибухових пристроїв.

Незалежного підтвердження цих повідомлень наразі немає.

 
Росіявійнавтрати рф

Останні матеріали

ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Політика
ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Переклад iPress – 23 березня 2026, 14:56
Непочуті (знехтувані)
Політика
Непочуті (знехтувані) "пророцтва". Захід зайшов у глухий кут в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 23 березня 2026, 11:41
Україна змінює підхід до ведення війни. Через це російські втрати стрімко зростають – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна змінює підхід до ведення війни. Через це російські втрати стрімко зростають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 березня 2026, 07:51
Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Політика
Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Переклад iPress – 20 березня 2026, 12:23
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Політика
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Переклад iPress – 20 березня 2026, 11:57
Політика
"Віддайте його під суд". Прокремлівський блогер виступив із незвично різкою критикою путіна – The Guardian
Переклад iPress – 20 березня 2026, 07:15
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 19 березня 2026, 14:30
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Політика
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Переклад iPress – 19 березня 2026, 11:32
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється