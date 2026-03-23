Ленінградська область заявляє про масштабну атаку дронів

Горить нафтовий порт Приморська.

У Ленінградській області рф заявили про одну з наймасштабніших атак безпілотників за останній час.

Внаслідок ударів спалахнула пожежа в нафтовому порту Приморська, пишуть росЗМІ.

За словами губернатора регіону Олександра Дрозденка, атака тривала з вечора 22 березня.

російські сили ППО та радіоелектронної боротьби нібито знищили щонайменше 35 дронів, а згодом їхня кількість, за оновленими даними, перевищила 50.

Унаслідок атаки в порту Приморська було пошкоджено резервуар із паливом, що спричинило загоряння. Персонал об’єкта евакуювали, на місці тривають роботи з ліквідації пожежі.

Порт Приморська є найбільшим нафтовим терміналом росії на Балтійському морі та ключовим вузлом Балтійської трубопровідної системи, що забезпечує експорт нафти.

Водночас російські Telegram-канали повідомляли й про інші інциденти в регіоні. Зокрема, за даними каналу Astra, одна з ракет російської ППО вибухнула поблизу військового підприємства “ВИСКОМ” у Гатчині. Завод входить до оборонно-промислового комплексу рф і спеціалізується на розробці озброєння та вибухових пристроїв.

Незалежного підтвердження цих повідомлень наразі немає.