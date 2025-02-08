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Погроза Трампа анексувати Канаду реальна – Трюдо

08 лютого 2025, 13:21
Погроза Трампа анексувати Канаду реальна – Трюдо
Фото: з відкритих джерел
Про це він сказав, вважаючи, що мікрофон вимкнений.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що погроза президента США Дональда Трампа анексувати Канаду "є реальною". 

Про це повідомляє телеканал CNN, посилаючись на двох канадських бізнесменів, які були присутні на канадсько-американському економічному саміті в Торонто, де прозвучала заява.

Такий коментар прем’єр-міністра був сказаний у мікрофон, коли Трюдо вважав, що ЗМІ в залі уже немає, пише видання. 

"Містер Трамп має на увазі, що найпростіший спосіб зробити це - поглинути нашу країну. І це реально. У моїх розмовах з ним на..." - сказав Трюдо, перш ніж мікрофон вимкнувся.

На початку тижня ми повідомляли, що Держдеп не веде перемовин щодо включення Канади до складу США.

 

СШАКанадаанексія

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