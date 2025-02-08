Погроза Трампа анексувати Канаду реальна – Трюдо

Про це він сказав, вважаючи, що мікрофон вимкнений.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що погроза президента США Дональда Трампа анексувати Канаду "є реальною".

Про це повідомляє телеканал CNN, посилаючись на двох канадських бізнесменів, які були присутні на канадсько-американському економічному саміті в Торонто, де прозвучала заява.

Такий коментар прем’єр-міністра був сказаний у мікрофон, коли Трюдо вважав, що ЗМІ в залі уже немає, пише видання.

"Містер Трамп має на увазі, що найпростіший спосіб зробити це - поглинути нашу країну. І це реально. У моїх розмовах з ним на..." - сказав Трюдо, перш ніж мікрофон вимкнувся.

На початку тижня ми повідомляли, що Держдеп не веде перемовин щодо включення Канади до складу США.