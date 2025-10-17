Зеленський просить Tomahawk, а Трамп домовляється з путіним – Reuters

Тому переговори у Білому домі під тінню нового саміту.

Запланована на п’ятницю зустріч президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Білому домі, на якій Київ сподівається домовитися про постачання ракет дальнього радіусу дії Tomahawk, опинилася під тінню несподіваного оголошення Трампа про новий саміт із Владіміром путіним.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Напередодні Трамп заявив, що може зустрітися з російським президентом у Будапешті протягом найближчих двох тижнів, після двогодинної телефонної розмови, яку він назвав "продуктивною".

"Все своє життя я укладав угоди. Думаю, що ми укладемо й цю", - сказав він журналістам, пообіцявши поінформувати Зеленського про перебіг контактів із кремлем.

Проте така риторика викликала занепокоєння у європейських столицях, де побоюються, що США можуть піти на поступки Росії — принаймні у короткостроковій перспективі — і поставити на паузу або скоротити військову допомогу Україні.

Після розмови з путіним Трамп також дав зрозуміти, що не поспішає з передачею Tomahawk:

"Ми не можемо виснажувати свої запаси. Нам вони теж потрібні. Ми не можемо віддати всі свої "Томагавки", - сказав він, назвавши цю зброю "зловісною".

Аналітики зазначають, що москва намагається знову використати тактику затягування.

"путін прагне відкласти передачу ракет Україні. Це класична дипломатія затримки", - заявив Макс Бергманн з Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

За його словами, Tomahawk не змінять хід війни одномоментно, але можуть системно підривати військово-промисловий потенціал рф.

У відповідь на останні заяви Трампа, Володимир Зеленський підкреслив, що кремль реагує лише на силу:

"Вони реагують лише тоді, коли бачать реальну загрозу. Нам ці ракети потрібні не менше, ніж вам", - заявив він.

У Європі тим часом остерігаються, що новий саміт Трампа і путіна у Будапешті може повторити провальний сценарій зустрічі в Анкориджі на Алясці: гучні заяви, жодних результатів і виграє лише кремль.

"З Трампом це постійна гра в перетягування каната. Він то розуміє, хто є загрозою, то знову намагається домовлятися з путіним. Це вічне коло", - сказав один із європейських дипломатів.

Втім, як зазначає Reuters, саме нинішня дипломатична криза може стати моментом істини для Вашингтона чи справді США готові до послідовної підтримки України на тлі зростаючого російського тиску і нових ініціатив кремля.