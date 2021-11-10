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Інфляція в Україні за підсумками вересня прискорилася до 11% - Держстат

Згідно з її даними, після дефляції 0,2% за серпень у вересні цього року було зафіксовано інфляцію на рівні 1,2%
Зростання споживчих цін в Україні в річному вимірі за підсумками вересня 2021 року прискорилося до 11% з 10,2% у серпні.
Інфляція в Україні за підсумками вересня прискорилася до 11% - Держстат Фото: УНІАН

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Державну службу статистики (Держстат) у п'ятницю.

Згідно з її даними, після дефляції 0,2% за серпень у вересні цього року було зафіксовано інфляцію на рівні 1,2%, тоді як у вересні минулого року інфляція становила 0,5%.

Крім цього, Держстат минулого місяця зафіксував базову інфляцію на рівні 1,3% після нульової базової інфляції в серпні-2021. У вересні минулого року базова інфляція становила 1,1%.

Нагадаємо, що НБУ прогнозує прискорене зростання цін у найближчі місяці. Проте вже наприкінці року інфляція почне знижуватися.

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11 10 2021 12:59
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