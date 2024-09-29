Інформація про допомогу росії підриває заявлений Китаєм нейтралітет щодо війни – ISW

Нещодавно стало відомо, що китайська компанія надсилає до рф військові дрони для тестування і ймовірного використання російськими військами в Україні.

Повідомлення в масмедіа про допомогу Пекіна москві підривають намагання Китая показати себе нібито "нейтральним посередником у війні".

Про це йдеться в щоденному звіті ISW.

"Західні чиновники продовжують наголошувати на зусиллях Китайської Народної Республіки, спрямованих на підтримку російських військових дій в Україні", - пишуть аналітики Інститут вивчення війни.

Видання The Times повідомило, що західні посадовці виялви, що китайська компанія надсилає до рф військові безпілотники для тестування і ймовірного використання російськими військами в Україні.

Західний політик заявив, що компанія з Китаю підписала угоду з росією минулого року, і що існують "чіткі докази того, що компанії з КНР постачають росії смертоносну зброю для використання в Україні".

Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив, що порядка 70% російського імпорту верстатів і 90% імпорту мікроелектроніки надходить з КНР і Гонконгу, і що кремль використовує цей імпорт для виробництва ракет, бронетехніки і боєприпасів.

За словами Блінкена, дії Пекіну "розходяться з реальністю", оскільки Китай говорить про бажання миру в Україні, проте дозволяє китайським компаніям здійснювати дії, які допомагають російським військовим зусиллям.

"Китай неодноразово намагався показати себе нейтральним посередником у війні в Україні, і постійні повідомлення про допомогу КНР російським військовим зусиллям підривають це твердження", - підсумували в Інституті вивчення війни.

Раніше ми повідомляли, що росія має секретний проєкт військових безпілотників у Китаї.