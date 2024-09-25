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ПОЛІТИКА

росія має секретний проєкт військових безпілотників у Китаї – Reuters

25 вересня 2024, 16:10
росія має секретний проєкт військових безпілотників у Китаї – Reuters
Джерело: glavcom
Китайська влада заявила, що не має відомостей про подібні проєкти, наголосивши на суворому контролі над експортом військової продукції, включно з безпілотними літальними апаратами.

росія розробила і запустила виробництво ударних безпілотників дальнього радіусу дії в Китаї, призначених для використання у війні проти України.

Про це повідомляє Reuters.

За даними видання, російська компанія ІЕМЗ "Купол", дочірня структура державної корпорації "Алмаз-Антей", розробила безпілотник під назвою "Гарпія-3" і провела його льотні випробування за участю китайських фахівців.

Згодом компанія "Купол" повідомила Міноборони рф, що налагодила масове виробництво безпілотників на заводі в Китаї для застосування у війні проти України.

Китайська влада заявила, що не має відомостей про подібні проєкти, наголосивши на суворому контролі над експортом військової продукції, включно з безпілотними літальними апаратами.

Аналітики зазначають, що якщо факт постачання китайських безпілотників підтвердиться, це стане важливою подією. За словами Фабіана Хінца, експерта Міжнародного інституту стратегічних досліджень, досі Китай постачав росії товари подвійного призначення, але не цілі системи озброєння.

Дрон "Гарпія-3" може долати близько 2000 км з корисним навантаженням 50 кг, згідно зі звітами "Купола". Зразки "Гарпія" і деяких інших моделей безпілотників китайського виробництва були доставлені в російський «Купол» для подальших випробувань.

Згідно з документами, вивченими Reuters, "Купол" отримав сім військових безпілотників китайського виробництва, включно з двома "Гарпіями-3", у свою штаб-квартиру в російському місті Іжевську.

За словами двох джерел у європейській розвідці, доставка зразків безпілотників до "Купола" стала першим конкретним свідченням того, що від початку війни в Україні в лютому 2022 року їхнє агентство виявило цілі БПЛА, вироблені в Китаї, які постачаються в росію.

Нагадаємо, Бразилія і Китай просувають в ООН спільний "мирний план" щодо України.

Китайросія загрозабезпілотники

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