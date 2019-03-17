Інформація про пожежу на "Азовсталі" не підтвердилася
У прес-службі "Метінвесту" заявили, що заграва в небі над "Азовсталлю" - наслідок звичайного зливу шлаку, а не пожежа, як про це повідомляють соціальні мережі, повідомляє LB.ua.
За інформацією Метінвесту, сьогодні з 18:00 до 19:00 на металургійному комбінаті "Азовсталь" проводилося щоденне зливання попутних продуктів виробництва - шлаку.
"17 березня проводився злив на трьох ділянках. З огляду на те, що час доби темний, утворилося яскраве світіння, яке могли бачити мешканці міста й видали в соціальних мережах відео з необгрунтованими коментарями, що нібито на підприємстві сталася пожежа. Офіційно заявляємо, що це абсолютно штатна, контрольована ситуація. Жодної пожежі, вибухів і НП на підприємстві немає. Просимо довіряти перевіреним джерелами інформації і не сіяти паніки", - заявили в прес-службі Метінвесту.
За даними прес-служби ДСНС у Донецькій області, інформація про пожежу на МК "Азовсталь" не підтвердилася.
"Станом на 20:00 17 березня на території металургійного комбінату "Азовсталь" у м.Маріуполі Донецької області пожежі не відбуваються. Підприємство працює в штатному режимі", - запевнили рятувальники.
Нагадаємо, що відповідне відео опубліковали на сторінці маріупольського сайту 0629.com.ua у Facebook.
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