CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа заводі "Азовсталь" у Маріуполі сталася масштабна пожежа.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Маріуполі горить завод "Азовсталь"
Вогонь супроводжується гуркітом та періодичними спалахами
Фото:Facebook
Відповідне відео опубліковано на сторінці маріупольського сайту 0629.com.ua у Facebook, інформує "Українська правда".
"Зі сторони видно, що щось горить між мартинівським цехом і доменним. Можливо, це горить трансформатор", - розповідають місцеві жителі.
Вогонь супроводжується гуркітом та періодичними спалахами.
Нагадаємо, що у селі Кам’янка на Дніпропетровщині сталася пожежа на підприємстві з виготовлення пластикових виробів. Горять ангари з пластиковою сировиною на площі 9 тисяч м.кв.
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