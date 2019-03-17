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У Маріуполі горить завод "Азовсталь"

Вогонь супроводжується гуркітом та періодичними спалахами
На заводі "Азовсталь" у Маріуполі сталася масштабна пожежа.
У Маріуполі горить завод "Азовсталь" Фото:Facebook

Відповідне відео опубліковано на сторінці маріупольського сайту 0629.com.ua у Facebook, інформує "Українська правда".

"Зі сторони видно, що щось горить між мартинівським цехом і доменним. Можливо, це горить трансформатор", - розповідають місцеві жителі.

Вогонь супроводжується гуркітом та періодичними спалахами.

Нагадаємо, що у селі Кам’янка на Дніпропетровщині сталася пожежа на підприємстві з виготовлення пластикових виробів. Горять ангари з пластиковою сировиною на площі 9 тисяч м.кв.

 

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17 03 2019 19:23
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