На Дніпропетровщині горить завод пластикових виробів У відомстві зазначають, що отримали повідомлення про пожежу о 08:35

У селі Кам’янка на Дніпропетровщині сталася пожежа на підприємстві з виготовлення пластикових виробів. Горять ангари з пластиковою сировиною на площі 9 тисяч м.кв.

Фото:ДСНС

Про це 6 березня повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. У відомстві зазначають, що отримали повідомлення про пожежу о 08:35. Тоді, за попередніми даними, орієнтовна площа пожежі складала 3 тисячі м.кв.

Фото:ДСНС

Фото:ДСНС Нагадаємо, що у Львівській області вночі згоріло зерно комбікормового заводу в смт Кам'янка-Бузька. Жертв та постраждалих немає.

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