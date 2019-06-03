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На Дніпропетровщині горить завод пластикових виробів

У відомстві зазначають, що отримали повідомлення про пожежу о 08:35
У селі Кам’янка на Дніпропетровщині сталася пожежа на підприємстві з виготовлення пластикових виробів. Горять ангари з пластиковою сировиною на площі 9 тисяч м.кв.
На Дніпропетровщині горить завод пластикових виробів Фото:ДСНС

Про це 6 березня повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

У відомстві зазначають, що отримали повідомлення про пожежу о 08:35. Тоді, за попередніми даними, орієнтовна площа пожежі складала 3 тисячі м.кв.


Фото:ДСНС


Фото:ДСНС

Нагадаємо, що у Львівській області вночі згоріло зерно комбікормового заводу в смт Кам'янка-Бузька. Жертв та постраждалих немає.

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06 03 2019 14:01
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