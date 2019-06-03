CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ селі Кам’янка на Дніпропетровщині сталася пожежа на підприємстві з виготовлення пластикових виробів. Горять ангари з пластиковою сировиною на площі 9 тисяч м.кв.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Дніпропетровщині горить завод пластикових виробів
У відомстві зазначають, що отримали повідомлення про пожежу о 08:35
Фото:ДСНС
Про це 6 березня повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.
У відомстві зазначають, що отримали повідомлення про пожежу о 08:35. Тоді, за попередніми даними, орієнтовна площа пожежі складала 3 тисячі м.кв.
Фото:ДСНС
Фото:ДСНС
Нагадаємо, що у Львівській області вночі згоріло зерно комбікормового заводу в смт Кам'янка-Бузька. Жертв та постраждалих немає.
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06 03 2019 14:01 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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