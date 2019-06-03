У Львівській області пожежа знищила 500 тонн зерна

У Львівській області сьогодні вночі згоріло зерно комбікормового заводу в смт Кам'янка-Бузька. Жертв та постраждалих немає.

Пожежа виникла близько 22-ї години в одноповерховій будівлі складу зерна на території ТОВ "Кам'янсько-Бузький комбікормовий завод". Ліквідувати пожежу вдалося вже після опівночі, проте вогонь знищив дах складу площею 1800 кв.м і близько 500 тонн зерна. Про це повідомляє прес-служба регіонального управління ДСНС.

До гасіння пожежі залучали 58 осіб і 12 од. техніки.

Нагадаємо, що у Рівненській області під час руху загорівся потяг сполученням Сарни - Здолбунів.