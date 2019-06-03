CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Львівській області сьогодні вночі згоріло зерно комбікормового заводу в смт Кам'янка-Бузька. Жертв та постраждалих немає.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Львівській області пожежа знищила 500 тонн зерна
Учора ввечері загорівся склад на комбікормовому заводі
Фото: facebook/skorpionigor83
Пожежа виникла близько 22-ї години в одноповерховій будівлі складу зерна на території ТОВ "Кам'янсько-Бузький комбікормовий завод". Ліквідувати пожежу вдалося вже після опівночі, проте вогонь знищив дах складу площею 1800 кв.м і близько 500 тонн зерна. Про це повідомляє прес-служба регіонального управління ДСНС.
До гасіння пожежі залучали 58 осіб і 12 од. техніки.
Нагадаємо, що у Рівненській області під час руху загорівся потяг сполученням Сарни - Здолбунів.
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06 03 2019 10:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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