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У Львівській області пожежа знищила 500 тонн зерна

Учора ввечері загорівся склад на комбікормовому заводі
У Львівській області сьогодні вночі згоріло зерно комбікормового заводу в смт Кам'янка-Бузька. Жертв та постраждалих немає.
У Львівській області пожежа знищила 500 тонн зерна Фото: facebook/skorpionigor83

Пожежа виникла близько 22-ї години в одноповерховій будівлі складу зерна на території ТОВ "Кам'янсько-Бузький комбікормовий завод". Ліквідувати пожежу вдалося вже після опівночі, проте вогонь знищив дах складу площею 1800 кв.м і близько 500 тонн зерна. Про це повідомляє прес-служба регіонального управління ДСНС.

До гасіння пожежі залучали 58 осіб і 12 од. техніки.

Нагадаємо, що у Рівненській області під час руху загорівся потяг сполученням Сарни - Здолбунів.

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06 03 2019 10:32
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