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У Рівненській області на ходу загорівся пасажирський потяг

Всіх пасажирів негайно евакуювали, після цього подали вогнегасні засоби в осередок пожежі
У Рівненській області під час руху загорівся потяг сполученням Сарни - Здолбунів.
У Рівненській області на ходу загорівся пасажирський потяг Фото: facebook.com/MNSRIVNE

Надзвичайна ситуація виникла у вівторок, 5 березня, о 16:40 поблизу села Немовичі, повідомляє "Лівий берег".

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що вогнем охоплено машинне відділення поїзда. Всіх пасажирів негайно евакуювали, після цього подали вогнегасні засоби в осередок пожежі.

Пожежу ліквідували протягом кількох годин. До ліквідації загоряння було залучено дві одиниці спецтехніки ДержНС, вісім людей особового складу рятувальників, а також пожежний потяг.

Жертв і постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, 3 березня у Кривому Розі сталась пожежа у торгівельних павільйонах, які розташовані поряд з ринком на вулиці Лермонтова.

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05 03 2019 22:43
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