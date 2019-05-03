CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Рівненській області під час руху загорівся потяг сполученням Сарни - Здолбунів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Рівненській області на ходу загорівся пасажирський потяг
Всіх пасажирів негайно евакуювали, після цього подали вогнегасні засоби в осередок пожежі
Фото: facebook.com/MNSRIVNE
Надзвичайна ситуація виникла у вівторок, 5 березня, о 16:40 поблизу села Немовичі, повідомляє "Лівий берег".
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що вогнем охоплено машинне відділення поїзда. Всіх пасажирів негайно евакуювали, після цього подали вогнегасні засоби в осередок пожежі.
Пожежу ліквідували протягом кількох годин. До ліквідації загоряння було залучено дві одиниці спецтехніки ДержНС, вісім людей особового складу рятувальників, а також пожежний потяг.
Жертв і постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, 3 березня у Кривому Розі сталась пожежа у торгівельних павільйонах, які розташовані поряд з ринком на вулиці Лермонтова.
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05 03 2019 22:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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