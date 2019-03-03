У Кривому Розі горять торгівельні павільйони

Горять склади одного з супермаркетів біля ринку.

У Кривому Розі сталась пожежа у торгівельних павільйонах, які розташовані поряд з ринком на вулиці Лермонтова.

Рятувальників сповістили про пожежу близько 14:24, пожежники з'ясували, що на вулиці Лермонтова пожежа виникла на відкритій території, проте вогонь перекинувся на поруч розташовані торгівельні павільйони, що мають спільний дах, повідомляє ДСНС Дніпропетровської області.

Через поширення вогню до гасіння пожежі додатково залучено два відділення пожежно-рятувальних частин.



Фото:ДСНС

Площа пожежі встановлюється. Триває локалізація. Інформації щодо загиблих та постраждалих осіб немає.

Нагадаємо, що пожежу торгових приміщень на колишній території Полтавського турбомеханічного заводу ліквідували.