CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Кривому Розі сталась пожежа у торгівельних павільйонах, які розташовані поряд з ринком на вулиці Лермонтова.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Кривому Розі горять торгівельні павільйони
Горять склади одного з супермаркетів біля ринку.
Фото:ДСНС
Рятувальників сповістили про пожежу близько 14:24, пожежники з'ясували, що на вулиці Лермонтова пожежа виникла на відкритій території, проте вогонь перекинувся на поруч розташовані торгівельні павільйони, що мають спільний дах, повідомляє ДСНС Дніпропетровської області.
Через поширення вогню до гасіння пожежі додатково залучено два відділення пожежно-рятувальних частин.
Фото:ДСНС
Площа пожежі встановлюється. Триває локалізація. Інформації щодо загиблих та постраждалих осіб немає.
Нагадаємо, що пожежу торгових приміщень на колишній території Полтавського турбомеханічного заводу ліквідували.
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03 03 2019 17:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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