Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Кривому Розі горять торгівельні павільйони

Горять склади одного з супермаркетів біля ринку.
У Кривому Розі сталась пожежа у торгівельних павільйонах, які розташовані поряд з ринком на вулиці Лермонтова.
У Кривому Розі горять торгівельні павільйони Фото:ДСНС

Рятувальників сповістили про пожежу близько 14:24, пожежники з'ясували, що на вулиці Лермонтова пожежа виникла на відкритій території, проте вогонь перекинувся на поруч розташовані торгівельні павільйони, що мають спільний дах,  повідомляє ДСНС Дніпропетровської області.

Через поширення вогню до гасіння пожежі додатково залучено два відділення пожежно-рятувальних частин.


Фото:ДСНС

Площа пожежі встановлюється. Триває локалізація. Інформації щодо загиблих та постраждалих осіб немає.

Нагадаємо, що пожежу торгових приміщень на колишній території Полтавського турбомеханічного заводу ліквідували.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 03 2019 17:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює"

Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.