CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПожежу торгових приміщень на колишній території Полтавського турбомеханічного заводу ліквідували.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рятувальники ліквідували пожежу біля полтавскього автовокзалу
На місці працювало від ДСНС 39 чоловік особового складу та 11 одиниць техніки
Фото:ДСНС
Про це повідомили в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
Як зазначається, на місці працювало від ДСНС 39 чоловік особового складу та 11 одиниць техніки.
Нагадаємо, що у Чернігівській області під час пожежі в приватному будинку загинули троє маленьких дітей.
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24 02 2019 23:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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