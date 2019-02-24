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Рятувальники ліквідували пожежу біля полтавскього автовокзалу

На місці працювало від ДСНС 39 чоловік особового складу та 11 одиниць техніки
Пожежу торгових приміщень на колишній території Полтавського турбомеханічного заводу ліквідували.
Рятувальники ліквідували пожежу біля полтавскього автовокзалу Фото:ДСНС

Про це повідомили в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Як зазначається, на місці працювало від ДСНС 39 чоловік особового складу та 11 одиниць техніки.

Нагадаємо, що у Чернігівській області під час пожежі в приватному будинку загинули троє маленьких дітей.

 
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24 02 2019 23:38
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