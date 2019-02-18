У пожежі в Чернігівській області загинули троє маленьких дітей

У Чернігівській області під час пожежі в приватному будинку загинули троє маленьких дітей.

Трагедія сталася ввечері 17 лютого в с. Дягова, повідомляє прес-служба ДСНС.

Виклик про пожежу надійшов рятувальникам о 20:05, ліквідувати займання вдалося лише через дві години. На згарищі знайшли тіла дітей 2015 року, 2016 і 2017 років народження.

Причину пожежі встановлюють.

Нагадаємо, що в Києві сталася пожежа в корпусі Національного авіаційного університету.