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У пожежі в Чернігівській області загинули троє маленьких дітей

Причину пожежі встановлюють
У Чернігівській області під час пожежі в приватному будинку загинули троє маленьких дітей.
У пожежі в Чернігівській області загинули троє маленьких дітей Фото: ДСНС

Трагедія сталася ввечері 17 лютого в с. Дягова, повідомляє прес-служба ДСНС.

Виклик про пожежу надійшов рятувальникам о 20:05, ліквідувати займання вдалося лише через дві години. На згарищі знайшли тіла дітей 2015 року, 2016 і 2017 років народження.

Причину пожежі встановлюють.

Нагадаємо, що в Києві сталася пожежа в корпусі Національного авіаційного університету.

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18 02 2019 09:54
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