CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Чернігівській області під час пожежі в приватному будинку загинули троє маленьких дітей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У пожежі в Чернігівській області загинули троє маленьких дітей
Причину пожежі встановлюють
Фото: ДСНС
Трагедія сталася ввечері 17 лютого в с. Дягова, повідомляє прес-служба ДСНС.
Виклик про пожежу надійшов рятувальникам о 20:05, ліквідувати займання вдалося лише через дві години. На згарищі знайшли тіла дітей 2015 року, 2016 і 2017 років народження.
Причину пожежі встановлюють.
Нагадаємо, що в Києві сталася пожежа в корпусі Національного авіаційного університету.
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