У Києві сталася пожежа в авіаційному університеті
Загоряння сталося на цокольному поверсі чотириповерхового корпусу.
"Займання сталося в підсобному приміщенні, де знаходились столи й оргтехніка. У ході розвідки було евакуйовано 5 осіб, які на момент виникнення пожежі знаходились на цокольному поверсі", - повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Станом на 10:30 вогонь загасили. Унаслідок загоряння пошкоджено меблі, оргтехніку, закопчено стіни й стелю приміщення. Наразі встановлюється причина виникнення пожежі.
Водночас у Telegram студенти повідомили, що у закладі не спрацювала пожежна сигналізація, тому вони покинули будівлю з затримкою.
Також, 13 лютого біля станції метро "Лівобережна" загорілися кіоски. Постраждалих унаслідок пожежі немає.
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