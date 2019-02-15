У Києві сталася пожежа в авіаційному університеті

У Києві сталася пожежа в корпусі Національного авіаційного університетуРятувальники уже ліквідували загоряння.

Загоряння сталося на цокольному поверсі чотириповерхового корпусу.

"Займання сталося в підсобному приміщенні, де знаходились столи й оргтехніка. У ході розвідки було евакуйовано 5 осіб, які на момент виникнення пожежі знаходились на цокольному поверсі", - повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Станом на 10:30 вогонь загасили. Унаслідок загоряння пошкоджено меблі, оргтехніку, закопчено стіни й стелю приміщення. Наразі встановлюється причина виникнення пожежі.

Водночас у Telegram студенти повідомили, що у закладі не спрацювала пожежна сигналізація, тому вони покинули будівлю з затримкою.

Також, 13 лютого біля станції метро "Лівобережна" загорілися кіоски. Постраждалих унаслідок пожежі немає.