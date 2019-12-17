Інформаційна база пам'яток культури Києва запрацює наступного року
"Ми працюємо над проєктом, який повинен синхронізувати всю наявну інформацію про пам'ятки культури столиці. До цього часу в місті не було повністю зведеної єдиної бази культурної спадщини, яка надавала б інформацію про технічний стан об'єкта, наявність приписів і такого іншого", - зазначив Мондрієвський, передає LB.ua.
За його словами, київська влада вже на фінішній прямій щодо заповнення цього реєстру. Наступного року він буде представлений у повному обсязі.
"Це крок назустріч громадськості, яка зможе здійснювати публічний контроль над збереженням таких об'єктів", - додав заступник голови КМДА.
У базі буде кілька розділів, серед яких:
- місцезнаходження об'єкта;
- охоронний номер;
- категорія об'єкта (пам'ятка історії, ландшафту, мистецтва, містобудування, архітектури і т.д.);
- технічний стан;
- статус об'єкта і форма власності і власник (якщо це приватна власність);
- судові справи (якщо є) та інше.
Нагадаємо, що Всесвітній фонд захисту пам’яток опублікував оновлений список об’єктів, які опинилися під загрозою зникнення і потребують термінової реставрації.
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