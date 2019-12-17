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Інформаційна база пам'яток культури Києва запрацює наступного року

Громадськість зможе здійснювати публічний контроль над збереженням культурних об'єктів
Інформаційна база пам'яток культури Києва запрацює наступного року.
Інформаційна база пам Андреевский спуск 34, Киев Фото: Википедия

"Ми працюємо над проєктом, який повинен синхронізувати всю наявну інформацію про пам'ятки культури столиці. До цього часу в місті не було повністю зведеної єдиної бази культурної спадщини, яка надавала б інформацію про технічний стан об'єкта, наявність приписів і такого іншого", - зазначив Мондрієвський, передає LB.ua.

За його словами, київська влада вже на фінішній прямій щодо заповнення цього реєстру. Наступного року він буде представлений у повному обсязі.

"Це крок назустріч громадськості, яка зможе здійснювати публічний контроль над збереженням таких об'єктів", - додав заступник голови КМДА.

У базі буде кілька розділів, серед яких:

  • місцезнаходження об'єкта;
  • охоронний номер;
  • категорія об'єкта (пам'ятка історії, ландшафту, мистецтва, містобудування, архітектури і т.д.);
  • технічний стан;
  • статус об'єкта і форма власності і власник (якщо це приватна власність);
  • судові справи (якщо є) та інше.

Нагадаємо, що Всесвітній фонд захисту пам’яток опублікував оновлений список об’єктів, які опинилися під загрозою зникнення і потребують термінової реставрації.

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17 12 2019 16:00
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