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ПОЛІТИКА

Ініціатива Німеччини щодо протиповітряної оборони України провалилася – Politico

23 травня 2024, 10:00
Ініціатива Німеччини щодо протиповітряної оборони України провалилася – Politico
Фото: РБК-Україна
Німеччина провела останній місяць, розповідаючи про свою ініціативу "Негайні дії з протиповітряної оборони", але країни-партнери не бажають надсилати вкрай потрібні Україні батареї.

Німеччина, хоч і пообіцяла Україні системи ППО і заручилася підтримкою союзників, поки що залишається фактично єдиною країною, яка здійснила конкретні кроки в цьому напрямку. Оскільки більшість країн не наслідували приклад Берліна.

Про це повідомляє Politico.

На сьогодні Берлін передав Києву три з 11 батарей зенітних ракетних комплексів Patriot американського виробництва. Крім цього, в Україну поставлено понад 50 систем ППО малої дальності Gepard, а також ракети "повітря-повітря", призначені для захисту від балістичних ракет, бомб і безпілотників, що атакують українські міста і критичну інфраструктуру.

Протягом кількох тижнів високопоставлені німецькі політики переконували союзників виконати свої зобов'язання щодо передачі Україні батарей протиповітряної та протиракетної оборони Patriot. Але реакція інших країн не виправдалася.

Німеччина провела останній місяць, розповідаючи про свою ініціативу "Негайні дії з протиповітряної оборони", але країни-партнери не бажають надсилати вкрай потрібні Україні батареї, повідомили двоє людей, обізнані з ходом переговорів.

Хоча німецька ініціатива охоплює й альтернативні варіанти, як-от SAMP/T, NASAMS, HAWK, IRIS-T або системи ППО С-300, саме Patriot, розроблені Raytheon, найбільш ефективні проти атак. Переваги Patriot очевидні, і українські війська вже навчені їх використанню.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг ясно дав зрозуміти, що "є системи, які можуть бути надані Україні". Але узгодити, як вони потраплять до рук українських солдатів, не так-то просто.

Хоча на схід відправляється не так багато ракетних систем, країни беруть на себе менші зобов'язання.

Міністерство оборони Німеччини повідомило, що Бельгія, Данія, Норвегія, Канада і Нідерланди взяли на себе зобов'язання щодо фінансування, а Франція, Іспанія, Румунія, Литва, Бельгія, США і Велика Британія пообіцяли надати матеріали і ракети. Латвія теж хоче приєднатися до програми, сказали у відомстві.

13 квітня в Міноборони Німеччини заявили, що країна негайно передасть Україні додатковий Patriot для відбиття російських авіаударів.

17 квітня уряд Німеччини запустив нову ініціативу щодо передачі Україні систем протиповітряної оборони.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і міністерка закордонних справ Анналена Бербок звернулися до третіх країн, окрім ЄС і НАТО, з проханням розглянути ініціативу щодо посилення ППО України на зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 в Італії.

НімеччинаоборонаППОвійна в Україні

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