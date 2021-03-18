Інноваційна технологія сортування сміття – надія на очищення
Унікальність контейнеру полягає в тому, що більше не потрібно викидати сміття у різні баки за призначенням (скло, папір, пластик, органіка). Достатньо просто піднести пакет до установки і після автоматичного відкриття кришки, протягом долі секунди, за допомогою штучного інтелекту Bin-Е самостійно визначає в який з 4-х відсіків покласти сміття.
За словами Сергія Козолупа, генерального директора групи компаній CPG інноваційна установка має й додаткові можливості. Її можна запрограмувати на інші варіанти збору сміття, замість скла, наприклад вибрати опцію "утилізація масок". Окрім того, машина повідомляє про відсоток заповнення кошиків і необхідність їх спорожнення. Одним словом – "Tesla" серед смітників!
CPG – соціально відповідальна компанія, яка підтримує впровадження інноваційних рішень щодо переробки та утилізації відходів та піклується про навколишнє середовище. Завдяки сучасним технологіям, які давно вже застосовуються у світі є надія, що Україна позбавиться мільярдів тонн сміття, що забруднюють довкілля.
Bin-Е вже має інтерфейс українською мовою.
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