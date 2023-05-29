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ПОЛІТИКА

Іноземні інвестори вивели з росії $36 млрд – Reuters

29 травня 2023, 21:19
Іноземні інвестори вивели з росії $36 млрд – Reuters
Фото: з вільних джерел
Було укладено дві сотні угод з продажу активів іноземними компаніями, що йдуть з російського ринку.

Закордонні інвестори, що залишили російський ринок і продали свій бізнес у рф, за рік вивели з країни близько 36 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Десятки найбільших компаній світу залишили або скоротили свою діяльність у росії у відповідь на вторгнення рф в Україну в лютому 2022 року.

Минулого тижня російський центробанк заявив, що в березні 2022-2023 років було укладено близько 200 угод з продажу, причому лише 20% стосувалися продажу великих активів на суму понад 100 млн доларів.

"У припущенні виконання правила Парето 80/20 щодо розміру активів можна оцінити розмір виведеного іноземними інвесторами з росії капіталу на рівні 36 мільярдів доларів", - зазначив керівник аналітичного управління російського банку БКФ Максим Осадчий.

Раніше повідомлялось, що росія зіткнулася з найбільшою нестачею робочої сили за останні десятиліття.

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