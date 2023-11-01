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Інші кризи не відвернуть увагу ЄС від Україн – Боррель

01 листопада 2023, 20:56
Інші кризи не відвернуть увагу ЄС від Україн – Боррель
Фото: з вільних джерел
Сьогодні високий представник ЄС з зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Брюссель продовжить підтримку України попри інші кризи у світі.

Про це він написав в X (Twitter).

"За останню добу росія обстріляла 100 міст і сіл України, що стало новим піком жорстокості російської агресії", - йдеться в дописі. 

Він додав, що москва не повинна мати ілюзій: інші кризи не відвернуть нашу увагу від України.  

"Наша підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно", - запевнив Боррель. 

Після нападу Хамас на Ізраїль з’явились побоювання, що підтримка ізраїльської сторони з боку Заходу відволікає від повномасштабної російської агресії проти України.

Крім того, місяць тому Боррель заявив, що ЄС не зможе компенсувати Україні допомогу від США.

 

УкраїнаБоррель

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