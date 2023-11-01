Інші кризи не відвернуть увагу ЄС від Україн – Боррель
Про це він написав в X (Twitter).
"За останню добу росія обстріляла 100 міст і сіл України, що стало новим піком жорстокості російської агресії", - йдеться в дописі.
Він додав, що москва не повинна мати ілюзій: інші кризи не відвернуть нашу увагу від України.
"Наша підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно", - запевнив Боррель.
Після нападу Хамас на Ізраїль з’явились побоювання, що підтримка ізраїльської сторони з боку Заходу відволікає від повномасштабної російської агресії проти України.
Крім того, місяць тому Боррель заявив, що ЄС не зможе компенсувати Україні допомогу від США.