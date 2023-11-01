Інші кризи не відвернуть увагу ЄС від Україн – Боррель

Сьогодні високий представник ЄС з зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Брюссель продовжить підтримку України попри інші кризи у світі.

Про це він написав в X (Twitter).

"За останню добу росія обстріляла 100 міст і сіл України, що стало новим піком жорстокості російської агресії", - йдеться в дописі.

Він додав, що москва не повинна мати ілюзій: інші кризи не відвернуть нашу увагу від України.

"Наша підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно", - запевнив Боррель.

Після нападу Хамас на Ізраїль з’явились побоювання, що підтримка ізраїльської сторони з боку Заходу відволікає від повномасштабної російської агресії проти України.

Крім того, місяць тому Боррель заявив, що ЄС не зможе компенсувати Україні допомогу від США.