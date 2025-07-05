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Інспектори МАГАТЕ покинули Іран

05 липня 2025, 10:03
Інспектори МАГАТЕ покинули Іран
Фото: dpa
Вони повернулись до штаб-квартири Агентства у Відні.

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії, які перебували в країні під час ізраїльських повітряних ударів по ядерних об’єктах, вчора виїхали з країні. Про це повідомляється сайті МАГАТЕ.

"Сьогодні команда інспекторів МАГАТЕ безпечно виїхала з Ірану, повертаючись до штаб-квартири Агентства у Відні, після перебування в Тегерані протягом нещодавнього військового конфлікту", - заявили в агенстви. 

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі додав, що критично важливо термінове обговорення з Іраном умов для відновлення незамінної діяльності МАГАТЕ з моніторингу та верифікації в Ірані". 

Також раніше президент Ірану оголосив про призупинення співпраці з МАГАТЕ.

 

ІранМАГАТЕ

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