Інспектори МАГАТЕ покинули Іран

Вони повернулись до штаб-квартири Агентства у Відні.

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії, які перебували в країні під час ізраїльських повітряних ударів по ядерних об’єктах, вчора виїхали з країні. Про це повідомляється сайті МАГАТЕ.

"Сьогодні команда інспекторів МАГАТЕ безпечно виїхала з Ірану, повертаючись до штаб-квартири Агентства у Відні, після перебування в Тегерані протягом нещодавнього військового конфлікту", - заявили в агенстви.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі додав, що критично важливо термінове обговорення з Іраном умов для відновлення незамінної діяльності МАГАТЕ з моніторингу та верифікації в Ірані".

Також раніше президент Ірану оголосив про призупинення співпраці з МАГАТЕ.