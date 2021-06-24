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Інспекція ВООЗ виявила порушення на заводі, де виробляють "Спутник V"

Проблеми стосувалися стерильності, перехресного забруднення, відстеження та ідентифікації партій вакцин
Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що виявила низку порушень на заводі, де виробляють російську вакцину проти коронавірусу "Спутник V".
Інспекція ВООЗ виявила порушення на заводі, де виробляють "Спутник V" Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє The Guardian, зазначає "Громадське".

Так, представники ВООЗ перевірили 4 фабрики, на яких виробляють вакцину. Проблеми виявили на башкортостанському заводі "Фармстандарт-УфаВІТА", де розливають у флакони препарат, який заготовили в інших країнах.

Проблеми стосувалися стерильності, перехресного забруднення, відстеження та ідентифікації партій вакцин. 

Російська сторона своєю чергою відповіла, що вже зробила перші кроки для розв'язання цих проблем, а також додала, що вітатиме подальші перевірки.

"Ми залишаємося повністю прозорими та продовжимо процес попередньої кваліфікації ВООЗ", - йдеться в повідомленні.

Натомість речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що всі зауваження вже враховані.

Що відомо про "Спутник V"?

Цей препарат розробили в Національному дослідницькому центрі епідеміології та мікробіології імені Гамалії. Його схвалили до використання одразу після завершення другого етапу клінічних досліджень у серпні 2020-го, що суперечить загальноприйнятим протоколам проведення випробувань.

Уже після оголошення про готовність вакцини в Росії розпочали останній, третій етап клінічних досліджень, але паралельно з цим розпочали вакцинацію населення. Ба більше, творці вакцини відмовилися вводити добровольцям плацебо в межах третього етапу досліджень. На думку фахівців, це фактично означає провал дослідження.

А втім, 2 лютого в авторитетному медичному виданні The Lancet вийшла стаття про проміжні результати третього етапу досліджень "Спутника V". Наведені там дані свідчать, що російська вакцина справді дієва, але все ж залишаються питання до коректності проведення випробувань.

А у травні група міжнародних епідеміологів та біологів опублікувала критичну статтю щодо дослідження ефективності цієї вакцини. Вчені вказують, що знайшли у статистичних даних купу очевидних помилок та чисельні невідповідності.

Науковці також скаржаться на те, що не можуть отримати доступ до повних звітів та протоколів, через що виникають питання до прозорості дослідження.

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24 06 2021 11:43
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