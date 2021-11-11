Instagram тестує функцію нагадувань "Зроби перерву"

Але такі нагадування можуть мати обмежений вплив, оскільки користувачі повинні бути мотивовані налаштувати новий контроль для себе

nstagram оголосив, що цього тижня почав тестувати нову функцію під назвою "Зроби перерву" (Take a Break), яка дозволить користувачам нагадувати собі, що потрібно зробити перерву у використанні програми через 10, 20 або 30 хвилин.

"Але такі нагадування можуть мати обмежений вплив, оскільки користувачі повинні бути мотивовані налаштувати новий контроль для себе", - пише видання.

Раніше компанія заявляла про плани створити нагадування "Зробіть перерву".

Керівник компанії Адам Моссері, зокрема, згадав про майбутню функцію, коментуючи рішення Instagram призупинити розробку версії сервісу для молодших користувачів - Instagram for Kids.

"Як приклад того, як Instagram вирішує проблеми, пов’язані з впливом його продукту на психічне здоров’я користувачів, він посилався на плани Instagram створити "нагадування", як-от "Зробіть перерву", - йдеться у повідомленні.

"Неясно, чи захочуть користувачі скористатися цією функцією, враховуючи, що вбудовані в iOS і Android елементи керування екраном вже дозволяють власникам пристроїв встановлювати обмеження на час, проведений у мобільних додатках", - додає видання.

За словами Моссері, нові нагадування "Зробіть перерву" цього тижня будуть запущені у тестовому режимі з обмеженою кількістю користувачів, але компанія очікує, що ця функція буде відкрита для всіх в найближчі місяці.