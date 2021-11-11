Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Instagram тестує функцію нагадувань "Зроби перерву"

Але такі нагадування можуть мати обмежений вплив, оскільки користувачі повинні бути мотивовані налаштувати новий контроль для себе
nstagram оголосив, що цього тижня почав тестувати нову функцію під назвою "Зроби перерву" (Take a Break), яка дозволить користувачам нагадувати собі, що потрібно зробити перерву у використанні програми через 10, 20 або 30 хвилин.
Instagram тестує функцію нагадувань "Зроби перерву" Фото: з вільного доступу
Про це пише TechCrunch.
 
"Але такі нагадування можуть мати обмежений вплив, оскільки користувачі повинні бути мотивовані налаштувати новий контроль для себе", - пише видання.
 
Раніше компанія заявляла про плани створити нагадування "Зробіть перерву".
 
Керівник компанії Адам Моссері, зокрема, згадав про майбутню функцію, коментуючи рішення Instagram призупинити розробку версії сервісу для молодших користувачів - Instagram for Kids.
 
"Як приклад того, як Instagram вирішує проблеми, пов’язані з впливом його продукту на психічне здоров’я користувачів, він посилався на плани Instagram створити "нагадування", як-от "Зробіть перерву", - йдеться у повідомленні.
 
"Неясно, чи захочуть користувачі скористатися цією функцією, враховуючи, що вбудовані в iOS і Android елементи керування екраном вже дозволяють власникам пристроїв встановлювати обмеження на час, проведений у мобільних додатках", - додає видання.
 
За словами Моссері, нові нагадування "Зробіть перерву" цього тижня будуть запущені у тестовому режимі з обмеженою кількістю користувачів, але компанія очікує, що ця функція буде відкрита для всіх в найближчі місяці.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 11 2021 15:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.