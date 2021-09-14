Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Instagram тестує нову функцію "Фаворити"

Нова функція дає користувачам ще більше контролю над публікаціями, що з’являються в їхній стрічці
Соціальна мережа Instagram тестує нову функцію, яка дозволить користувачам ще більше контролювати вміст своєї стрічки.
Instagram тестує нову функцію "Фаворити" Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Moneycontrol.
 
Нова функція отримала назву "Фаворити".
 
Зазначається, що таким чином публікації з облікових записів із міткою "Фаворити" відображатимуться вище у вашій стрічці, ніж інші пости.
 
Нова функція дає користувачам ще більше контролю над публікаціями, що з’являються в їхній стрічці.
 
Нині ж Instagram аналізує активність користувачів у соцмережі, а потім переглядає популярні публікації, щоб спробувати адаптувати вміст стрічки спеціально для кожного користувача окремо. Однак це не завжди спрацьовує, і багато людей з часом скаржилися на цей алгоритм роботи платформи.
 
Як повідомлялося, месенджер WhatsApp розробляє нову функцію для користувачів з операційною системою iOS, яка дозволить робити транскрипцію голосових повідомлень.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 09 2021 16:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.