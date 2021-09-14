ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИСоціальна мережа Instagram тестує нову функцію, яка дозволить користувачам ще більше контролювати вміст своєї стрічки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Instagram тестує нову функцію "Фаворити"
Нова функція дає користувачам ще більше контролю над публікаціями, що з’являються в їхній стрічці
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Moneycontrol.
Нова функція отримала назву "Фаворити".
Зазначається, що таким чином публікації з облікових записів із міткою "Фаворити" відображатимуться вище у вашій стрічці, ніж інші пости.
Нова функція дає користувачам ще більше контролю над публікаціями, що з’являються в їхній стрічці.
Нині ж Instagram аналізує активність користувачів у соцмережі, а потім переглядає популярні публікації, щоб спробувати адаптувати вміст стрічки спеціально для кожного користувача окремо. Однак це не завжди спрацьовує, і багато людей з часом скаржилися на цей алгоритм роботи платформи.
Як повідомлялося, месенджер WhatsApp розробляє нову функцію для користувачів з операційною системою iOS, яка дозволить робити транскрипцію голосових повідомлень.
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14 09 2021 16:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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