Instagram тестує нову функцію "Фаворити"

Нова функція дає користувачам ще більше контролю над публікаціями, що з’являються в їхній стрічці

Соціальна мережа Instagram тестує нову функцію, яка дозволить користувачам ще більше контролювати вміст своєї стрічки.

Нова функція отримала назву "Фаворити".

Зазначається, що таким чином публікації з облікових записів із міткою "Фаворити" відображатимуться вище у вашій стрічці, ніж інші пости.

Нова функція дає користувачам ще більше контролю над публікаціями, що з’являються в їхній стрічці.

Нині ж Instagram аналізує активність користувачів у соцмережі, а потім переглядає популярні публікації, щоб спробувати адаптувати вміст стрічки спеціально для кожного користувача окремо. Однак це не завжди спрацьовує, і багато людей з часом скаржилися на цей алгоритм роботи платформи.

Як повідомлялося, месенджер WhatsApp розробляє нову функцію для користувачів з операційною системою iOS, яка дозволить робити транскрипцію голосових повідомлень.