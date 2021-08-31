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Instagram проситиме усіх користувачів вказати свій вік

Соцмережа Instagram проситиме усіх користувачів вказати дату свого народження - щоб запустити нові функції та показувати різний контент.
Instagram проситиме усіх користувачів вказати свій вік Фото: з вільних джерел

Про це повідомляється у блозі Facebook - компанії, якій належить Instagram, пише "Економічна правда".

"Ми хочемо зробити быльше, аби створити быльше безпечний і особистий простор для молоді. Для цього нам потрібно знати, скільки років кожному в Instagram, тому ми почали просити людей поділитися з нами датою народження, якщо вони не зробили цього раніше", - пояснили в соцмережі.

Зазначається, що ця інформація дозволяє Instagram "створювати нові засоби безпеки для молоді та допомагає забезпечити правильний досвід для відповідної вікової групи".

При цьому, нововведення стосуватиметься лише тих, хто не вказав свою дату народження. У соцмережі користувачів попросять зробити це під час першого входу або під час публікації чутливого контенту.

"Ми розуміємо, що дехто може вказати не ту дату, і розробляємо нові системи для вирішення цієї проблеми. Як ми нещодавно повідомляли, ми використовуємо штучний інтелект для оцінки віку людей на основі таких повідомлень, як "З днем народження". У майбутньому, якщо хтось скаже нам, що він старше певного віку, а наші технології свідчитимуть про протилежне, ми запропонуємо користувачу декілька варіантів, щоб підтвердити його вік", - повідомили в Instagram.

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31 08 2021 12:30
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