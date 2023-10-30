Meta запускає передплату на Facebook та Instagram у Європі

Це дозволить переглядати соцмережі без реклами.

Компанія Meta запустила в Європі можливість оформити щомісячну передплату на соціальні мережі Facebook та Instagram та переглядати їх без реклами. Разом з тим вони можуть продовжити користуватися безкоштовною версією соцмереж, але з переглядом реклами.

Про це йдеться в блозі компанії.

Це нововведення стосується користувачів з Європейського Союзу, Європейської економічної зони та Швейцарії. Передплата коштуватиме 9,99 євро на місяць для веб-версії та 12,99 євро для Android та iOS. Вища ціна для мобільних пристроїв пов'язана із зборами, які стягують Google та Apple.

До 1 березня 2024 року передплата буде поширюватися на всі облікові записи користувача, але потім за них доведеться доплачувати 6 євро для веб-версії і 8 євро – для мобільної.

У заяві Meta йдеться про те, що вона запускає платну версію своїх платформ для того, щоб дотримуватись норм європейських регуляторів.

"Незалежно від того, чи вирішать люди використовувати наші продукти безкоштовно з рекламою чи підписатися, щоб перестати бачити рекламу, ми прагнемо забезпечити конфіденційність та безпеку інформації користувачів відповідно до нашої власної політики, а також Загального регламенту ЄС із захисту даних", - йдеться в повідомленні.